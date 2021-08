Giugno 2021 rappresenta il mese migliore di sempre per Sea of Thieves, il titolo ha registrato 4,8 milioni di giocatori attivi. Si tratta di un record per il gioco Microsoft, il migliori risultato registrato fin dal day-one.

L'apprezzata avventura piratesca multiplayer torna sulla cresta dell'onda, la nuova espansione Vita da Pirata – pubblicata proprio nel mese di giugno – ha influito non poco sull'aumento di interesse da parte dei videogiocatori. Il recente DLC gratuito ha introdotto – grazie ad una stretta collaborazione con Disney – diversi personaggi da “I Pirati dei Caraibi”, la nota serie cinematografica con protagonista Jack Sparrow. Il personaggio interpretato da Johnny Depp rappresenta un'icona per tutti gli amanti del mondo piratesco, l'universo di Sea of Thieves si sposa alla perfezione con le avventure di Capitan Sparrow e della sua flotta.

Fin dal lancio del gioco nel 2018, il supporto dei videogiocatori e i loro feedback sono stati fondamentali per lo sviluppo del gioco, come dichiarato dal produttore esecutivo Joe Neate. Anche il game director Mike Chapman ha speso alcune parole di ringraziamento nei confronti dell'affezionata community di SoT, dichiarandosi entusiasta e fortemente ispirato nel continuare lo sviluppo del titolo multiplayer.

“Se guardiamo al futuro di Sea of Thieves, siamo più ispirati, appassionati e entusiasti che mai nel continuare a costruire e arricchire l'esperienza di gioco. C'è così tanto potenziale creativo in Sea of Thieves, e ci sono moltissime nuove avventure da condividere.”

