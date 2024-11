Se usi 1234 come password sei già stato scammato

NordPass, famoso password manager legato all’azienda Nord Security, ha pubblicato la sesta edizione della sua ricerca annuale riguardo le Top 200 Most Common Passwords. In altre parole, ha rivelato quali sono le password più utilizzate nel mondo e nei 44 Paesi oggetto di indagine. Ecco le 20 maggiormente utilizzate in Italia:

123456 cambiami 123456789 12345678 password juventus qwerty1 qwerty123 francesco qwerty Abcd1234 alessandro giuseppe ciaociao andrea 12345 francesca amoremio antonio 000000

Se utilizzi una di queste password probabilmente sei già stato scammato perché per i cybercriminali è molto facile indovinarle quando devono accedere a contenuti protetti da credenziali di accesso. La ricerca di NordPass, in collaborazione con NordStellar, ha rivelato le ultime tendenze in questo settore.

Password: le ultime interessanti tendenze

Stando alla ricerca condotta da NordPass e NordStellar, “quasi la metà delle password più usate al mondo quest’anno sono costituite da semplicissime combinazioni di numeri e lettere della tastiera del computer“. L’Italia non solo non fa eccezione, ma si trova in cima alla lista.

Nonostante gli esperti abbiano più volte consigliato di rendere più forti le password utilizzate, molti utenti hanno pensato bene di aggiungere a parole dei numeri. La versione, secondo diversi, più forte è “qwerty123” che ha sostituito “qwerty”. La troviamo, secondo i dati dello studio, in Canada, Lituania, Paesi Bassi, Finlandia e Norvegia. Anche negli Stati Uniti è salita in cima alla classifica.

La stessa parola “password” è la scelta considerata “una sorta di evergreen“. “Anno dopo anno, si colloca in cima alla lista di tutti i Paesi“, spiega NordPass che continua: “Negli Stati Uniti è la quinta […] più utilizzata. Per gli inglesi e gli australiani è addirittura la prima scelta“.

Secondo lo studio degli esperti, il 78% delle password utilizzate dagli utenti in tutto il mondo può essere decifrato in meno di un secondo. Un dato allarmante che richiede maggiore attenzione nella scelta. Per questo si consiglia di utilizzare app che generano e gestiscono password sicure, come NordPass.