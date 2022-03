Se sogni un tablet con questo spendi poco ma la resa è massima, Amazon

Un tablet senza se e senza ma questo che torvi ora su Amazon. Semplicissimo eppure di prima qualità che all'occorrenza rende ogni tuo desiderio possibile. Approfittando dello sconto in corso, con un click colleghi il coupon e lo paghi ancora di meno: 127,98€ e te lo porti a casa.

Con le spedizioni che ci impiegano appena uno o due giorni, riceverlo è un attimo. Se poi sei abbonato Prime, non paghi neanche un singolo centesimo in più.

Non aspettare troppo, le scorte sono limitate!

Tablet Android: non conosci la marca ma non per questo non è buono

Solitamente quando si acquistano i prodotti tecnologici si va a finire sempre sulle solite marche ma ti svelo un segreto: ne esistono altre. Questa qui, ad esempio, non brilla perché non è commercializzata nel nostro paese eppure ha delle specifiche che ti fanno innamorare.

A partire dal lato estetico, è super moderno, slim e con un display che occupa tutto lo spazio senza lasciare quei grossi bordi che ancora oggi si fa fatica a dire addio. Risoluzione Full HD e qualità di prima categoria per goderti ogni singolo istante che passi davanti allo schermo.

Non solo, con il processore integrato e i 4 GB di RAM puoi fare di tutto e di più, non limitarti visto che lui non ti pone confini.

Visto che il sistema operativo è Android e trovi il Play Store, scarica qualunque applicazione ti piaccia e sbizzarrisciti a più non posso, in termini di utilizzo vai già alla grande!

Non mancano fotocamere, microfoni e audio eccellente il tutto abbinato a una batteria che dura ore e ore per farti stare tranquillo anche quando sei fuori casa.

Acquista al volo il tuo tablet su Amazon senza se e senza ma, spunti il coupon e lo fai diventare tuo con soli 127,98€. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia grazie ai servizi Prime.