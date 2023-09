Se preordini iPhone 15 da Unieuro ricevi un buono fino a 80 euro

Il preordine di un nuovo iPhone 15 sul sito di Unieuro è più conveniente. Merito della promozione valida online fino al 21 settembre, che ti permette di ottenere un buono fino a 80 euro sul preordine di un iPhone 15.

Se preordini un iPhone 15 da 128GB o 256GB il valore del buono è di 40 euro. Se preordini un iPhone 15 Pro da 128GB o 256GB ottieni un buono fino a 60 euro. In caso di preordine del modello 15 Pro Max, ricevi un buono fino a 80 euro.

Promo Unieuro sul preordine di iPhone 15 valida fino al 21 settembre

Unieuro ha scelto di fare un regalo a tutti gli utenti che opteranno per il preordine di iPhone 15 sul loro sito ufficiale.

Il buono sconto è valido dal 2 al 31 ottobre 2023 e sarà inviato tramite posta elettronica all’indirizzo email inserito dall’utente al momento del preordine. In caso di recesso, il buono verrà annullato.

Il coupon è cumulabile con altri coupon ottenuti nell’ambito della stessa promozione, con il limite massimo di 10 coupon per ogni ordine. Questo deve essere utilizzato in un’unica soluzione per una spesa pari ad almeno il suo valore, secondo quanto si legge nel regolamento della promo.

Al momento del preordine, l’utente dovrà versare un acconto pari ad almeno il 30% del prodotto.

Approfitta ora della promo di Unieuro per ricevere un buono fino a 80 euro sul preordine di un nuovo iPhone appartenente alla famiglia 15.

