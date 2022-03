Se il faro solare da 5€ illumina GRATIS, perché paghi l'elettricità?

Fortunatamente, il faro solare – quello in grado di illuminare gratis con l'energia del sole – ormai è possibile comprarlo a prezzo più che democratico. Viene spontaneo chiedersi, allora, perché pagare ancora per qualcosa che si può avere gratuitamente?

Se un unità la prendi a un prezzo di 5€ circa, approfittando di alcuni sconti, e da quel momento in poi ci pensa l'energia del sole, non ha senso far lievitare ulteriormente una bolletta già troppo pesante.

Io il mio giardino l'ho già sistemato, adesso è il tuo momento di approfittarne. Il prezzo di questi dispositivi è solitamente più alto (anche se accessibile). Con l'offerta scovata su Amazon puoi fare un ottimo affare, investendo in un kit da 6 pezzi: spunta il coupon in pagina e porta tutto a casa a 33,29€. Facendo due rapidi conti, ogni unità la prendi a poco più di 5€. Inoltre, le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Faro solare: e l'elettricità del giardino non la paghi più

Un ottimo modo per iniziare a smussare la fastidiosa cifra che tocca leggere sulle ultime bollette elettriche. Certo, non è mai piacevole pagare per un'utenza, ma se questa si duplica (se non triplica) allora il fastidio è alle stelle.

Non potendo intervenire sui costi, possiamo almeno ingegnarci per ridurre i consumi. Il prodotto del quale ti racconto è un ottimo modo per iniziare a farlo. Nello specifico, questo modello sfrutta il sensore di movimento per offrirti 3 modalità di funzionamento, che si attivano ogni volta che cala il sole:

luce a bassa intensità, alta se viene rilevato un movimento;

luce spenta, a massima intensità se c'è un movimento;

luce fissa a media intensità.

Durante il giorno, il pannello solare (integrato in ogni unità) ricarica la batteria, che servirà per garantite il buon funzionamento notturno. Niente di più semplice ed efficace. Soprattutto, dopo averle installate, tu non dovrai fare altro: sarà tutto automatico.

Insomma, il momento di fare un ottimo affare su Amazon – portando a casa un kit da 6 fari solari a poco più di 5€ l'uno – è adesso. L'energia la prendi gratis dal sole e smetti di pagarla sulla bolletta elettrica. Spunta il coupon i pagina e completa l'rodine per approfittarne, godi di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.