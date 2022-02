Se hai comprato PS5 puoi scaricare questi giochi gratis

Riuscire nell'acquisto di una PlayStation 5 (PS5) è un evento fortunato per un paio di ragioni: la console continua ad essere introvabile e, d'altra parte, possederla permette di accedere subito ad una serie di importanti giochi gratis grazie a PlayStation Plus Collection. Si tratta di un'iniziativa ideata da Sony per festeggiare l'ingresso della nuova generazione, che permette di scaricare senza alcun costo aggiuntivo, a patto che si sia abbonati a PS Plus, alcuni titoli che hanno fatto la storia su PS4 e rigiocarli così sulla nuova console.

PS5: come ottenere i primi giochi gratis con PlayStation Plus Collection

Per accedere alla PlayStation Plus Collection riservata ai possessori di PlayStation 5 basta possedere, come detto, un abbonamento al servizio e ovviamente una console di ultima generazione. Non è possibile riscattare i giochi da una PS4 o direttamente dal browser web, bisogna farlo dal menu di sistema della PS5.

Tutto quello che dovrai fare è aprire il PlayStation Store, selezionare la voce PlayStation Plus e a quel punto verrai subito indirizzati alla Collection, che ti permette di riscattare, a scelta tua, i seguenti titoli:

Bloodborne

Days Gone

Detroit Become Human

God of War

Infamous Second Son

Ratchet & Clank

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Until Dawn

Uncharted 4: Fine di un Ladro

Batman: Arkham Knight

Battlefield 1

Call of Duty Black Ops III

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Fallout 4

Final Fantasy XV Royal Edition

Monster Hunter World

Mortal Kombat X

Persona 5

Resident Evil 7

Come puoi vedere, la lista è veramente ricchissima e ampia e copre praticamente quasi tutti i generi di giochi. Dal soulslike Bloodborne a giochi più narrativi come The Last of us Remastered, dalle avventure di Uncharted 4 alla guerra interattiva di Battlefield 1 e Black Ops, fino a passare ed esperienze RPG di livello come Persona 5, Final Fantasy XV e Fallout 4, per non parlare poi di platform del calibro di Crash Bandicoot.

Insomma, è sicuramente un ottimo modo per recuperare dei giochi che magari ti sei perso in epoca PS4 o che vuoi avere in formato digitale pronti da scaricare e giocare. Tutti i titoli faranno parte della tua raccolta finché avrai un abbonamento PlayStation Plus attivo, quindi non dovrai preoccuparti che possano prima o poi “scadere”.

Ricordiamo infine che alcuni di questi possono essere giocati in versione migliorata su PS5, come Days Gone e God of War: un'altra scusa per rigiocarli insomma o, addirittura, farlo per la prima volta.