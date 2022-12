Se avete ricevuto un iPhone, vi servono i nuovi AirPods Pro (2022)

Se avete ricevuto un nuovo iPhone per Natale, non potete non prendere in considerazione l’acquisto di un paio di auricolari TWS per sfruttare al massimo il vostro gioiello di zecca. Di fatto, noi oggi vogliamo consigliarvi quelli che sono i migliori del settore. Parliamo di AirPods Pro (2022) di seconda generazione, un gadget unico nel suo genere, che vanta features di alto profilo.

In primo luogo dobbiamo segnalarvi che si trovano su Amazon in super sconto a 284,99€ con spese di spedizione incluse nel prezzo. Questo vorrà dire che non dovrete spendere un singolo centesimo in più per farvele recapitare a casa. Non di meno, godrete della consegna celere. Saranno a casa vostra subito verso il 27 o il 28 dicembre e godrete anche di numerosi vantaggi esclusivi. Come non citare l’assistenza di Amazon per due anni con supporto tecnico attivo tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, anche nei festivi, via chat o via telefono; oppure la possibilità di restituire l’articolo gratuitamente entro il 31 gennaio 2023.

In seconda istanza, Amazon stessa vi da la possibilità di dilazionare il pagamento degli AirPods in comode rate con Cofidis o con il servizio interno al sistema. Questo implicherà che li riceverete adesso ma pagherete con piccoli importi su base mensile, così da non impattare troppo sul vostro conto corrente.

AirPods Pro (2022): gli auricolari smart del futuro

Questi auricolari dispongono di caratteristiche uniche: cancellazione attiva del rumore, modalità trasparenza, pairing immediato con i dispositivi di Apple (iPhone, Mac, iPad) ma anche gestione dell’audio mediante controlli touch presenti sullo stelo. Potete scegliere i gommini della dimensione che preferite (XS, S, M, L) e cambiarli a vostro piacimento. Eccellente poi l’audio spaziale con rilevamento dinamico della testa.

Insomma, AirPods Pro (2022) a 284,99€ sono i migliori auricolari per iPhone che si possano comprare oggi sul mercato. Pensate che si ricaricano via cavo Lightning, via wireless o mediante la tecnologia MagSafe.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.