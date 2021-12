Se acquisti Surface Laptop 4 non puoi pentirtene (-200€)

La ricerca del laptop perfetto si conclude qui.

Finalmente puoi acquistare quello che ti serve per affrontare le tue giornate in modo eccezionale senza pentirti un singolo secondo della tua scelta. Tutto questo grazie alla promozione in corso su Amazon che ti fa comprare un magnifico Microsoft Surface Laptop 4 a soli 1299,00€. Il ribasso del 13% corrisponde a uno sconto di duecento euro veramente eccezionale quindi riflettici bene.

Le spedizioni non solo sono immediate e gratuite con Prime ma hai finanche la possibilità di pagare con finanziamento a Tasso Zero per il massimo della comodità. Cosa aspetti?

Microsoft Surface Laptop 4: un dispositivo che merita davvero

Elegantissimo e leggerissimo, il Surface Laptop 4 è un prodotto unico nel suo genere. In questa variante platino ti rapisce dal primo secondo perché non solo è curato nei minimi particolari ma anche la sua scheda tecnica ha tanto da dire.

Inizierei col farti sapere che a disposizione ti mette un display da 15 pollici multitouch che puoi gestire anche con il semplice tap del tuo dito. La risoluzione è ottimizzata per non deluderti né in tema di utilizzo specifico né durante periodi di svago in cui punti allo streaming, ad esempio.

Per supportare ogni tua mossa trovi un processore AMD Ryzen R7 che viene abbinato a ben 8 GB di RAM e 256 GB di memoria su SSD. In questo modo elimini tempi di caricamento e rendi le prestazioni veloci come fulmini.

Cosa manca all'appello? Sicuramente non una fotocamera integrata, una batteria portentosa e una tastiera layout QWERTY italiano retroilluminata e dotata di LED.

Acquista subito il tuo Surface Laptop 4 su Amazon a soli 1299,00€. Lo acquisti e lo paghi anche a Tasso Zero scegliendo Cofidis.

Se non sei abbonato Prime, è la giusta occasione per mettere alla prova tutti i vantaggi dell'abbonamento: puoi attivare ora i 30 giorni di prova gratuita