Scrivi, leggi e disegna su Kindle Scribe (scontato del 21%!)

Kindle Scribe è un dispositivo creato direttamente da Amazon, capace di sostituire definitivamente la carta. Oltre a leggere i tuoi libri, potrai infatti scrivere e disegnare grazie alla penna premium inclusa, il tutto senza affaticare la vista. E mentre il suo costo originario è di 419,99€, con lo sconto del 21% lo potrai prendere a 329,99€!

Tutte le caratteristiche di Kindle Scribe

Uno degli aspetti che rende il Kindle Scribe unico nel suo genere è la capacità di offrire una lettura al top sotto qualsiasi condizione di luce. Lo schermo antiriflesso e l’illuminazione regolabile permettono di leggere comodamente, sia all’aperto sotto la luce del sole, sia in un ambiente buio. La qualità dello schermo, con una risoluzione di 300 ppi ti farà dimenticare di star utilizzando un dispositivo elettronico.

E grazie alla penna stilo inclusa, diventa anche un taccuino digitale dove puoi prendere appunti, disegnare, sottolineare e creare liste proprio come faresti su carta. Potrai anche personalizzare il tutto, etichettando i tuoi appunti e trovandoli facilmente grazie alla funzione di ricerca. Inoltre, la connettività Wi-Fi ti permette di convertire i tuoi appunti scritti a mano in testo e di condividerli via email, rendendo il dispositivo uno strumento perfetto per chi lavora o studia in mobilità.

Anche utilizzandolo quotidianamente per leggere e prendere appunti, potrai contare su settimane di autonomia con una sola carica, rendendolo ideale per chi non vuole preoccuparsi di dover ricaricare il dispositivo frequentemente, garantendo una continuità di utilizzo senza interruzioni.

Dì addio alla carta e prendi l’incredibile Kindle Scribe, nella sua versione da 32GB, per soli 329,99€!