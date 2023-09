Scrivania SEMPRE in ordine con questa mini pattumiera: DA AVERE

Non so tu ma la mia scrivania è sempre piena di scartoffie. Mi basta uscire una mattina per trovarla piena di scontrini, guanti per prendere la verdura al supermercato e tanto tanto ancora. È incredibile, a fine giornata finisco sempre col fare tre o quattro viaggi in cucina per buttare tutto. Anche la tua è così? Allora fatti dire che ho trovato la soluzione perfetta per entrambi: una mini pattumiera da scrivania.

Piccola, semplice e soprattutto con un design praticamente elegante. Costa appena 10,99€ e secondo me ci salva dal disordine compulsivo di cui siamo protagonisti. Se sei interessato acquistala su Amazon ora.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Mini pattumiera da scrivania: perfetta anche per gli spazi piccoli

Ha dimensioni minime perché sì, deve andare sulla scrivania ma non la deve occupare per intero! Grazie al design che si sviluppa in orizzontale la puoi sistemare anche dietro al monitor, ad esempio, tanto ci entra e non è di impiccio.

Non impazzisci neanche con il coperchio visto che è a pressione. Clicchi sopra ed ecco che si apre e ti permette di buttare tutto quello che è di troppo. Come le più classiche pattumiere, poi, è anche estraibile il cestello così puoi mettere anche il sacchettino se vuoi.

Comoda, bellina a vedersi e perfetta un po’ ovunque. Io te l’ho consigliata per la scrivania ma mettila anche in bagno, nella zona trucco o persino in cucina per i residui di umido.

Cosa aspetti? Non perdere l’occasione di portare a casa questa mini pattumiera a soli 10,99€ con il prezzone su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.