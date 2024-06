SCORTE LIMITATE per questo smartwatch salute, sport e telefonate

Uno smartwatch al tuo polso che è perfetto per tutte le azioni quotidiane e per tenere sotto controllo come, quanto ti muovi e stai. Un vero gioiellino che si adatta perfettamente ai polsi maschili e femminili e dal design curato nei minimi particolari. Insomma, perché farne a meno?

Anche il prezzo ti strizza l’occhio con un’offerta lampo su Amazon e scorte limitate. Apri la pagina e approfitta della doppia promo spuntando il coupon del 45% e acquistandolo a soli 17,86€.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Smartwatch completo in tutto: bello e funzionale al polso

Disponibile in colorazione nera si distingue dalla massa con il suo design. Se non sei amante della cassa squadrata, questo con display torno ti stringe la mano. Sembra quasi un orologio classico da polso ma invece ha un cuore che esplode di tecnologia.

Lo stesso schermo che ti consente di vedere l’orario è colorato, luminoso e lo puoi personalizzare. In più ti basta un movimento del dito per poter scorrere nel menù ed avere a disposizione numerose funzioni.

Non mancano all’appello i sensori dedicati alla salute con indicazioni sul cuore, sonno e SPO2. Per lo sport scopri quanti chilometri e passi hai fatto, calorie bruciate o attiva una delle numerose modalità di allenamento per non perdere neanche un dato.

Ovviamente anche la vita quotidiana non viene lasciata da parte grazie alle notifiche smart e alla possibilità di rispondere ed effettuare telefonate attraverso il Bluetooth. Lo smartphone lascialo in tasca!

Ultimi due punti a favore? La durata della batteria che si estende per giorni e giorni e il suo essere impermeabile.

Collegati al volo su Amazon dove acquisti questo smartwatch con doppio sconto e spunta il coupon del 45% per farlo tuo a soli 17,86€.

Spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime.