Apple Vision Pro: secondo i recensori, è il miglior visore al mondo

In queste ore molti recensori di testate giornalistiche internazionali e moltissimi YouTuber stanno provando in anteprima il nuovissimo Apple Vision Pro, il primo headset di Cupertino. È stato definito il miglior visore di sempre, scopriamo adesso cose ne pensano.

Torniamo indietro nel temo: lunedì Apple ha mostrato al mondo il nuovissimo Vision Pro, un visore per la realtà mista di ultima generazione che cambierà per sempre il nostro modo di utilizzare la tecnologia. Arriverà negli Stati Uniti d’America il prossimo anno e, a seguire, nel resto del mondo. Dopo la conferenza, diversi media e content creator internazionali hanno avuto modo di ottenere una demo guidata di 30 minuti con l’headset funzionante in azione e hanno condiviso in rete le loro impressioni. Purtroppo non hanno potuto registrare video in merito o scattare foto durante l’uso.

Apple Vision Pro: le impressioni dei media

Partiamo dalla giornalista Joanna Stern che ha descritto questo Vision Pro come “il miglior headset che vi sia in commercio”. In un post del WSJ ha aggiunto che “l’interfaccia e i gesti delle mani sono intuitivi, i film in 3D hanno finalmente un senso e un enorme dinosauro sembrava davvero aver sfondato un muro proprio di fronte a me“. Tuttavia, di contro, ha affermato che il visore è pesante e quando si switcha dalla modalità virtuale a quella con la realtà aumentata si avverte un leggero senso di nausea. Vision Pro non isola completamente le persone quando lo indossano ma la vera sfida per Apple risiede nel convincere le persone ad usare un gadget del genere sul proprio volto.

Al contrario, Marques Brownlee ha affermato che il Vision Pro ha delle caratteristiche incredibili, mai viste prima d’ora in un gadget wearable del genere. Pensiamo al tracking degli occhi o delle mani. Tuttavia, non costa poco: 3499 dollari è una cifra alquanto elevata.

Concludiamo con le parole di Matthew Panzarino di TechCrunch che ha detto:

“l’OEM di Cupertino ha effettuato niente di meno che un vero balzo in avanti in termini di capacità ed esecuzione con questo device. Ogni parte di questa cosa mostra l’ambizione a livello di Apple. Non so se sarà la ‘prossima modalità di elaborazione’, ma puoi vedere la convinzione dietro ciascuna delle scelte fatte qui. Nessun angolo tagliato. Ingegneria a tutto campo in mostra.”

Voi cosa ne pensate? Siete curiosi o spaventati da questo visore?