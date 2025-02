Scopri il Nord Europa con Ryanair: sconti del 20% sui voli per la Scandinavia

Con l’arrivo della primavera e delle temperature più miti, cresce la voglia di viaggiare e scoprire nuove destinazioni. Per chi desidera esplorare il Nord Europa a prezzi convenienti, Ryanair ha lanciato una promozione imperdibile: la campagna “Sblocca il Nord Europa”, un’offerta lampo che permette di volare verso alcune delle destinazioni più affascinanti del continente a prezzi stracciati.

Copenhagen, Stoccolma, Oslo: per dove partirai?

Grazie a uno sconto del 20%, i viaggiatori possono volare verso località molto gettonate, come la Svezia, la Danimarca e la Norvegia a meno di 25 euro (sola andata). Un’occasione unica, considerando che solitamente le tariffe per queste destinazioni sono ben più elevate.

L’unico requisito per usufruire dell’offerta è prenotare un volo con partenza compresa tra il 1° marzo e il 31 maggio, una finestra temporale ampia che offre flessibilità nella scelta delle date. I biglietti scontati rimarranno disponibili solo fino al 9 marzo ma sono soggetti a disponibilità: quindi, chi vuole approfittarne, deve affrettarsi.

Per chi non ha ancora avuto il piacere di visitare il Nord Europa, questa promozione rappresenta un’opportunità d’oro. Copenaghen, Stoccolma e Oslo sono tra le capitali più affascinanti e ricche di storia, con panorami mozzafiato, architettura iconica e un’eccellente qualità della vita. Inoltre, con un po’ di fortuna, potreste perfino riuscire a vedere l’aurora boreale!

C’è anche un’altra città che affianca le grandi capitali del Nord Europa, verso la quale Ryanair ha deciso di scontare i propri biglietti: si tratta di Billund, in Danimarca. A prima vista potrebbe non dirvi nulla, ma in realtà è nota per essere il luogo di nascita degli iconici mattoncini Lego. E proprio qui è presente il parco tematico Legoland Billund: un’ottima meta per adulti e bambini.

Chi desidera approfittare di questa imperdibile offerta deve affrettarsi: i biglietti a prezzi ridotti saranno disponibili solo fino al 9 marzo e potrebbero andare presto esauriti. Per prenotare, basta collegarsi alla pagina della promozione, selezionare l’aeroporto di partenza, quello di arrivo e le date di viaggio, che – ricordiamo – dovranno essere tra il 1° marzo e il 31 maggio per rientrare nell’iniziativa Ryanair.