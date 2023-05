Scopri i vantaggi della cottura lenta con questa pentola in offerta su Amazon

Se ami cucinare piatti saporiti e salutari, ma non hai molto tempo da dedicare ai fornelli, questa offerta su Amazon fa al caso tuo: la pentola per cottura lenta Crock-Pot è in super sconto a soli 44,99 euro invece di 119,99 euro.

La pentola per cottura lenta Crock-Pot è una slow cooker, ovvero una pentola elettrica che cuoce gli alimenti a bassa temperatura per diverse ore, preservando i nutrienti e gli aromi. Con questa pentola puoi preparare facilmente zuppe, stufati, arrosti, dessert e molto altro, con il minimo sforzo e il massimo risultato.

Pentola per cottura lenta: scopri tutti i suoi vantaggi

La pentola per cottura lenta Crock-Pot ha una capienza di 2.4 litri, adatta per 1-2 persone o per piccoli nuclei familiari. Ha un design moderno e una finitura nera che si adatta a ogni cucina. Il corpo è dotato di un timer digitale che ti permette di impostare la durata della cottura da 30 minuti a 20 ore e una funzione di mantenimento in caldo automatica che attiva quando la cottura è terminata.

La pentola interna è in materiale ceramico, estraibile dalla base e utilizzabile anche in forno. Il coperchio è in vetro trasparente che ti consente di controllare la cottura senza aprire la pentola. Sia la pentola che il coperchio sono lavabili in lavastoviglie per una facile pulizia.

L’accessorio è dotato di tre impostazioni di temperatura: bassa, alta e mantenimento in caldo. Puoi scegliere quella più adatta al tipo di ricetta e al tempo che hai a disposizione. La cottura lenta ha molti vantaggi: rende le carni più tenere e succose, esalta i sapori degli ingredienti, risparmia energia elettrica e ti fa risparmiare tempo.

Su Amazon puoi acquistare la pentola per cottura lenta Crock-Pot con uno sconto del 63% sul prezzo di listino: solo 44,99 euro invece di 119,99 euro. Si tratta di un’offerta limitata, quindi fai presto a portartela a casa.

