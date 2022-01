Scopri di cosa è capace Ticwatch E3 in offerta (-20%)

Tra gli smartwatch che meritano la tua attenzione, Ticwatch E3 non può proprio mancare all'appello perché insomma, guardalo: è spaziale. Non te lo dico tanto per ma perché al suo interno integra davvero tutto ciò di cui potresti aver bisogno al tuo polso. Conta che solitamente costa un po' di più ma con la promozione in corso su Amazon hai persino l'occasione di risparmiare il 20% e farlo diventare tuo con appena 160,00€. Un prezzo elevato? Con metà del budget di brand blasonati ottieni molto di più.

Se poi ti fa comodo lo paghi con finanziamento a Tasso Zero, tanto con Prime lo ottieni subito quindi è un po' come se lo provassi e poi lo pagassi dopo.

Ticwatch E3: lo smartwatch di cui hai assolutamente bisogno

Già con il suo design si distingue dalla massa potendo fare affidamento su un quadrante rotondo che custodisce all'interno di tutto e di più. Disponibile in colorazione nera è praticamente unisex quindi non farti alcun genere di problema in merito.

Conta che il pannello è un display HD che viene ricoperto da un vetro curvo 2,5D che ti fa sognare alle stelle. Grazie alla luminosità perfetta hai una visione eccezionale di tutto ciò che ti interessa il che si traduce in uno sguardo e via. Non sto qui a dirti che puoi personalizzarlo e tanto altro altrimenti poi ti rubo tutta la scoperta finale e non c'è più gusto.

Mi sembra giusto dirti, però, che integra un processore Qualcomm Snapdragon che ti mette a disposizione un sistema sopra le righe come Wear OS (quello di Google) con cui puoi anche pagare in maniera contactless. Hai capito bene, non togli manco più la carta dal portafogli. Conta che poi ha anche i sensori che tengono sotto controllo lo sport e la salute, tra questi il cardiofrequenzimetro, il monitor del sonno e 20 modalità professionali.

Se poi ancora non ti basta, rincaro la dose dicendoti che la batteria dura una vita e che è totalmente impermeabile.

Stupito? Allora fai subito tuo questo TicWatch E3 su Amazon a soli 160,00€.