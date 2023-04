Scopri cosa succede in casa senza farti scoprire con l'Orologio Telecamera Spia

L’Orologio Telecamera Spia WiFi è un dispositivo di sorveglianza innovativo con funzionalità avanzate di rilevamento dei movimenti e di trasmissione video in tempo reale. Grazie alla sua disponibilità su Amazon con uno sconto del 10%, è ora possibile acquistare questo dispositivo ad un prezzo accessibile, solo 62€, per aumentare la sicurezza della propria casa quando si è fuori oppure per controllare cosa avviene in alcune stanze senza che gli ospiti sappiano di essere osservati. Una delle principali funzionalità di questo dispositivo è la capacità di registrare video in alta definizione con una risoluzione di 1080p. Questo garantisce che ogni dettaglio sia catturato con precisione, in modo da poter visualizzare le registrazioni con la massima chiarezza. Inoltre, l’Orologio Telecamera Spia WiFi è dotato di una lente grandangolare che copre un’ampia area di sorveglianza, permettendoti di monitorare più stanze contemporaneamente. Acquista Orologio con Telecamera Spia su Amazon Il dispositivo è anche dotato di una funzione di rilevamento dei movimenti, che consente alla telecamera di iniziare a registrare automaticamente quando viene rilevato un movimento nella zona di sorveglianza. Questo è particolarmente utile per monitorare la casa quando sei fuori, poiché ti avvisa in tempo reale se qualcuno entra nella tua proprietà. Inoltre, l’Orologio Telecamera Spia WiFi è dotato di connettività WiFi, il che significa che puoi collegare il dispositivo alla tua rete WiFi di casa e accedere ai video in tempo reale tramite la tua app mobile. Questo ti consente di controllare la tua casa da remoto, ovunque tu sia. Infine, il dispositivo è facile da installare e utilizzare. Basta caricare l’applicazione mobile, collegare l’orologio al WiFi e posizionarlo dove vuoi. In pochi minuti, avrai accesso a un sistema di sorveglianza a prezzi accessibili che ti aiuterà a proteggere la tua casa e la tua famiglia. Quali sono le opzioni di archiviazione dei video registrati?

Questo originale dispositivo ha anche molte opzioni di archiviazione dei video registrati. In primo luogo, puoi utilizzare una scheda microSD fino a 128GB (non inclusa nella confezione) per salvare i video registrati direttamente sulla telecamera. In alternativa, puoi utilizzare la connessione WiFi per accedere ai video in tempo reale e salvarli direttamente sul tuo dispositivo mobile, per esempio sul tuo smartphone o tablet.

Inoltre, la telecamera dispone anche di una funzione di sovrascrittura automatica, che consente di cancellare automaticamente i video più vecchi quando lo spazio di archiviazione è esaurito. Questo significa che non dovrai preoccuparti di dover cancellare manualmente i vecchi video per far spazio a quelli nuovi.

Per accedere ai video salvati sulla scheda microSD, puoi rimuoverla dalla telecamera e inserirla in un computer o in un dispositivo di archiviazione esterno compatibile con le schede microSD. In alternativa, puoi estrarre i video in tempo reale utilizzando la connessione WiFi e salvarli sul tuo dispositivo mobile o su un servizio cloud di archiviazione, come Google Drive o Dropbox.