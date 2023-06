Scopri come proteggere i tuoi dati personali online

Quando navighiamo online a essere subito in pericolo sono i nostri dati personali. Ciò che dovrebbe far più paura è che spesso non ce ne accorgiamo. Infatti, sono tantissimi gli utenti che non sanno di essere tracciati da software specifici che aziende importanti commissionano e installano su siti di qualsiasi genere per profilare preferenze, informazioni sensibili e abitudini. Se vuoi proteggerti devi affidarti a una buona VPN.

Come scegliere quella giusta? Semplice, affidandosi a ciò che offre maggiore completezza in termini di sicurezza e protezione online oltre che offline. In tal senso pensiamo che meriti una menzione NordVPN. Grazie alla sua app multidispositivo metti al sicuro la tua privacy e navighi online senza alcun pericolo. Prima di tutto perché hai dalla tua parte oltre 5700 server che incanalano la tua connessione in un tunnel crittografato.

Tradotto in parole semplici vuol dire che qualsiasi informazione necessaria per la navigazione online, sia in entrata che in uscita, diventa completamente anonima. Quindi, niente e nessuno potrà più risalire a te e alla tua identità digitale. Questa è un’ottima notizia se vuoi proteggere i tuoi dati personali online. Ovviamente un server VPN non è abbastanza per rendere completa la tua protezione. Sarai contento di sapere che con NordVPN non devi integrare nulla, avrai tutto già incluso.

Proteggi i tuoi dati personali online sempre e ovunque

Molte soluzioni VPN proteggono i tuoi dati personali solo ed esclusivamente quando sei connesso ai loro server. Questo può essere un problema se a volte, per vari motivi, devi scollegarti dalla VPN per navigare in un sito web specifico che è incompatibile con questa soluzione. Grazie a NordVPN la tua protezione sarà sempre al top perché ThreatProtection è una funzionalità indipendente dai suoi server.

Infatti, rimane in funzione anche quando non vuoi connetterti alla sua VPN. Ma cosa fa nello specifico ThreatProtectio? Innanzitutto agisce come un potente anti-malware bloccando qualsiasi attacco hacker e malware proveniente dalla rete. Un sistema specializzato analizza ogni file che vuoi scaricare o guardare verificando che non sia infetto.

In secondo luogo, ThreatProtection, elude qualsiasi attività di tracking a tuo danno, sia commerciale che malevolo. In questo caso, agendo da perfetto anti-tracker, evita che occhi indiscreti monitorino le tue attività online proteggendo così i tuoi dati personali, la cronologia, gli acquisti e tutto ciò che fai connesso. A ciò si aggiunge anche un ad-blocker che nasconde annunci pubblicitari, pop up e banner sia su web che in app.

