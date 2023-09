Scopri come acquistare un Notebook HP 15S a 249€

Oggi puoi acquistare il Notebook HP 15S a soli 249 euro, invece di 599,90 euro. Grazie a Unieuro e al suo Back To School puoi risparmiare tantissimo assicurandoti questo laptop davvero speciale. Con 8GB di RAM e 256GB di SSD hai proprio tutto per produttività e intrattenimento. Ma come puoi ottenere questo prezzo così speciale?

Semplice, per prima cosa mettilo in carrello al prezzo promozionato di 399 euro. Dopodiché concludi l’ordine seguendo le istruzioni a video. Sappi che puoi anche decidere di pagare in 3 rate tasso zero da soli 133 euro al mese, senza interessi, e con ritiro gratuito in negozio. Successivamente richiedi il rimborso entro 15 giorni dalla data di acquisto. Spedisci il tuo computer usato e fallo valutare. Entro 30 giorni dalla valutazione ricevi un bonifico di 150 euro e altri 50 euro se il tuo usato non ha più di 3 anni.

Notebook HP 15S: prezzo speciale, laptop speciale

Con il Notebook HP 15S hai un dispositivo speciale. Dotato di processore Intel Core i3 hai tutto il necessario per velocità e fluidità. Inoltre, il display da 15,6 pollici Full HD restituisce immagini molto dettagliate e piacevoli da vedere. Con Windows 11 installato, hai un computer chiavi in mano pronto per essere acceso e utilizzato senza problemi. Cosa stai aspettando?

Acquistalo ora a soli 249 euro, invece di 599,90 euro, grazie alla valutazione del tuo usato fino a 150 euro. Grazie alla partnership con PayPal e Klarna, su Unieuro puoi anche decidere di pagare in 3 comode rate a tasso zero. Inoltre, Klarna ti permette anche di acquistare subito e pagare l’intero importo 30 giorni dopo dalla data di acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.