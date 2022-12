Scoperta falla nei prodotti Apple: cosa devi fare per proteggerti

Molti utenti credono che possedere un prodotto Apple li renda invincibili, ma non hanno fatto i conti con una nuova falla. Infatti, la società martedì ha annunciato di aver lanciato aggiornamenti per i suoi prodotti così da risolvere una vulnerabilità Zero-Days che potrebbe portare malintenzionati a eseguire codice dannoso. La società ha dichiarato:

Apple è a conoscenza di un rapporto secondo cui questo problema potrebbe essere stato attivamente sfruttato contro le versioni di iOS rilasciate prima di iOS 15.1.

Una situazione spinosa per chi, effettivamente, continua a pensare che con i dispositivi Made in Casa Cupertino si possono dormire sonni tranquilli. I tempi stanno cambiando e con tutte le novità in corso che stanno rendendo i suoi sistemi operativi sempre più vicini ad Android dovremo prepararci a un cambio di direzione epocale.

Anche lato sicurezza la notizia che Apple consentirà il sideloading in Europa apre nuovi scenari e una falla incontrollabile. In futuro potrebbe diventare più facile incappare in un’applicazione infetta, così come succede sugli smartphone di Google. Ecco perché per questo motivo e per la vulnerabilità scoperta in questi giorni devi affidarti a una VPN per proteggerti dalle minacce online.

La falla Apple mette in pericolo tutti gli utenti

La falla che Apple ha scoperto e che ha cercato di risolvere con gli ultimi aggiornamenti dei suoi sistemi operativi mette in pericolo tutti gli utenti. Infatti, anche se non sappiamo l’esatta natura degli attacchi, si tratta di un problema nel WebKit Browser. Oggetto della vulnerabilità Zero-Days sono iOS, iPadOS, MacOS, tvOS e Safari.

Siccome tutti i browser di terze parti disponibili per iOS, iPadOS e MacOS utilizzano WebKit, a causa delle restrizioni di Casa Cupertino, anche chi è solito navigare con Google Chrome, Mozilla Firefox e Microsoft Edge, si trova in pericolo.

Perciò per proteggersi è indispensabile aggiornare i propri prodotti Apple all’ultima versione disponibile per correggere la falla. Dopodiché, per scongiurare possibili situazioni future simili è importante installare una VPN. Tra le migliori c’è NordVPN che fornisce un tunnel crittografato durante la navigazione.

Inoltre, la funzione ThreatProtection protegge da qualsiasi attacco di hacker, malware, tracker, aziende commerciali e annunci pubblicitari proveniente dal Web. In tal caso potrebbe anche fungere da scudo protettivo contro possibili vulnerabilità, come la recente falla di Apple, capaci di mettere a rischio gli utenti a loro insaputa.

