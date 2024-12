Scopa elettrica Rowenta X-PERT 760 al prezzo più basso di sempre

Basta stressarti per pulire i pavimenti di casa, oggi con una spesa decisamente molto più bassa di quella che dovresti fare ti puoi portare a casa una scopa elettrica spettacolare. Dunque vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Rowenta X-PERT 7.60 a soli 139,99 euro, invece che 209,99 euro.

Forse potresti non visualizzarlo ma considera che sul prezzo di listino c’è uno sconto del 33% che ti permette in questo momento di risparmiare la bellezza di 70 euro sul totale. Davvero una promozione coi fiocchi. Ma non è finita qui. Infatti questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 28 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritta al servizio fallo subito cliccando qui.

Rowenta X-PERT 7.60 per pavimenti puliti in un attimo

Con la scopa elettrica Rowenta X-PERT 7.60 potrai risparmiare diverso tempo e fare anche meno fatica. Grazie alla sua aspirazione potentissima fai una sola passata e raccogli di tutto. Inoltre è leggerissima, pesa solo 2 Kg e ha un’impugnatura maneggevole. Sulla parte frontale della spazzola sono posizionate delle luci a LED che ti permettono di vedere al meglio ciò che stai aspirando.

Gode di un filtro HEPA che trattiene tutto lo sporco rendendo l’aria più pulita e che potrai svuotare facilmente senza sporcarti. Ha due velocità a cui potrai scegliere e un’autonomia totale di 45 minuti, con la velocità standard. Inoltre in confezione trovi 5 accessori che ti permetteranno di aspirare dappertutto, non soltanto sui pavimenti.

Fai alla svelta perché un’occasione del genere sparirà da un momento all’altro. Quindi prima che tutto finisca vai su Amazon e acquista la tua Rowenta X-PERT 7.60 a soli 139,99 euro, invece che 209,99 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonata ai servizi Prime la riceverai a casa tua in pochi giorni senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritta fallo subito cliccando qui.