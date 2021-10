Scopa elettrica cordless: con Ariete le pulizie le fai volando

Ti sei stancato di pulire con il tuo vecchio aspirapolvere? Passa subito a una scopa elettrica senza fili e capirai quanto tempo hai sprecato! Non ti preoccupare, la spesa non è elevata vista l'offerta in corso su Amazon dove con 88,99€ ti porti a casa un perfetto modello Ariete. Approfitta della promozione e lo ricevi in appena qualche giorno a casa senza alcun costo aggiuntivo.

Non perdere tempo se sei interessato: l'offerta è a tempo limitato.

Ariete: cosa sapere sulla sua scopa elettrica

La tieni su con una sola mano senza dover tirarti dietro quel vecchio modello che non sai nemmeno dove conservare quando finisci di pulire. Passare l'aspirapolvere è stremante, no? Per fortuna ti capisco ed è per questo che ti consiglio questo modello rivoluzionario. Non hai bisogno di prese elettriche libere né di acquistare sacchetti, insomma: il cambiamento lo amerai fin da subito.

Ha una potenza d'aspirazione ottima con cui aspiri via tutto lo sporco senza lasciarti nulla dietro. Puoi pulire qualunque tipo di superficie senza lasciare dietro gli angoli più difficili grazie l'accessorio a bocchetta incluso. Il filtro è un secondo punto forte visto che è HEPA ed ha tre livelli di filtrazione, ciò significa che l'aria che viene messa in circolo è pura e sana da respirare.

In più puoi contare su una batteria eccellente che con 45 minuti di autonomia ti fa pulire casa tua e non solo!

Insomma, cosa stai aspettando? Acquista subito la tua scopa elettrica Ariete su Amazon a soli 88,99€. La ordini e se vuoi la paghi persino con le 5 rate Amazon. Le consegne sono gratuite in tutta Italia sia per gli abbonati Prime che per i clienti Standard.