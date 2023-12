Scopa elettrica 6 in 1 senza fili oggi in MEGA sconto su Amazon

Perché non farti un bellissimo regalo di Natale, acquistando subito questa potentissima scopa elettrica 6 in 1 senza fili oggi in super sconto del 15% al prezzo imperdibile di soli 170 euro circa invece di 200 euro circa? Ebbene si, grazie allo sconto TOP che oggi ti propone Amazon, potrai acquistare questo incredibile dispositivo per la pulizia dei pavimenti, al prezzo molto conveniente.

Inoltre, se sei cliente Amazon Prime, avrai la possibilità di usufruire di diversi vantaggi, come ad esempio la spedizione e il reso gratuiti in tutta Italia, senza alcun costo aggiuntivo. Per questo motivo, se ancora non lo hai fatto, attiva la prova gratuita di 30 giorno in modo tale da poter avere anche la possibilità di acquistare subito questa scopa elettrica e di pagarla in comode rate con Cofidis al check-out.

Caratterizzato dalla presenza di un motore integrato da 400 W, può fornire una potenza di aspirazione fino a 33 Kpa, leggero e senza fili, a basso rumore, offrendoti una meravigliosa esperienza di pulizia. Lo schermo LCD ti consentirà di scegliere e impostare tutte le funzioni che desideri.

Completa di una batteria rimovibile da 7*2500 mAh, questa scopa elettrica senza fili ti garantirà sino a 55 minuti di autonomia e, con la tecnologia Quick Charge, potrai ricaricare al 100% la batteria in sole 4 ore. Dotata di una spazzola per pavimenti a forma di V migliorata, con setole più lisce, questo prodotto è assolutamente da non perdere, soprattutto a questo prezzo.

Dunque, corri su Amazon e acquista subito questa potente e funzionale scopa elettrica 6 in 1 senza fili oggi in super sconto del 15% a soli 170 euro circa. Affrettati, questo elettrodomestico sta andando a ruba e presto potrebbe non essere più disponibile all’acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.