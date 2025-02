Scopa a vapore 10-in-1 in super offerta: igienizza e lava senza detergenti

Ottima offerta su Amazon per questa scopa elettrica a vapore 10-in-1: adatta per pavimenti e superfici puoi acquistarla oggi a soli 54,99 euro, con spedizione Prime e possibilità di attivare persino un pagamento rateizzato al checkout.

Scopa a vapore multiuso: igiene profonda

Questa scopa a vapore 10-in-1 sfrutta tutta la potenza del vapore per eliminare il 99,9% di germi, batteri e virus, lasciando nel frattempo le superfici fresche e sicure per tutta la famiglia. Grazie al serbatoio da 380ml potrai avere un’autonomia prolungata, così potrai pulire senza interruzioni.

La scopa ha una potenza di 1500W e genera vapore ad alta intensità per rimuovere lo sporco più ostinato da pavimenti, tappeti, divani, vetri, moquette e persino interni dell’auto. Il manico telescopico e il design leggero la rendono molto maneggevole e grazie alla tecnologia di riscaldamento ultra rapido è pronta in 10 secondi.

La confezione include ben 10 accessori per trasformarla in uno strumento di pulizia multifunzione che diventerà anche lavapavimenti, lavatappeti, pulisci vetri, lava divani, detergente per fughe e molto altro. Risparmi tempo e denaro senza rinunciare all’igiene.

Questa scopa a vapore 10-in-1 è ecologica, potente e versatile. Acquistala a soli 54,99 euro.