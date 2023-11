SCONTO+COUPON per la Piastra Bellissima di Imetec!

La piastra Bellissima Steam Elixir di Imetec rappresenta la scelta ottimale per chi desidera ottenere capelli lisci e luminosi senza arrecare danni. Grazie all’innovativa tecnologia a vapore Steam Active Care, questa piastra rilascia un flusso costante di vapore che, durante lo styling, idrata e protegge i capelli.

I benefici della tecnologia a vapore includono una lisciatura perfetta in un’unica passata, poiché il vapore agevola la districatura e semplifica il processo di lisciatura. Inoltre, il vapore contribuisce a proteggere i capelli, prevenendo la formazione di doppie punte e danni, conferendo loro un aspetto setoso e lucente.

Le caratteristiche tecniche della piastra includono piastre oscillanti da 28 x 110 mm, adatte perfettamente alle ciocche per una lisciatura uniforme. Il rivestimento in ceramica, arricchito con olio di Argan, protegge i capelli, conferendo loro un aspetto sano e luminoso. Con 4 temperature regolabili (170°C, 185°C, 200°C e 230°C), la piastra si adatta a qualsiasi tipo di capello.

La presenza di un pettine integrato e removibile aiuta nella districatura dei capelli e nell’ottenimento di una liscio uniforme. Il design arrotondato permette di realizzare onde morbide e voluminose. Inoltre, la piastra è dotata di un tappetino e un cap termoresistenti per proteggere le superfici e consentire una sicura riposizione. Il cofanetto rigido fornisce una protezione aggiuntiva da urti e graffi.

Non mancano poi l’autospegnimento automatico dopo 60 minuti di inattività, avvisi sonori per segnalare varie fasi di utilizzo e la funzione blocco tasti per evitare cambi accidentali di temperatura.

Fai tua la piastra Bellissima Steam Elixir di Imetec a soli 85,02€. Ricorda di spuntare il coupon di 13,98€ per avere lo sconto completo!