SCONTO+COUPON per la Centrifuga Moulinex

Utile per un sacco di preparazioni differenti, che vanno dai frullati fino alle passate di verdure, una centrifuga è un qualcosa che non può mancare in una cucina. Moulinex Frutelia è proprio una centrifuga di alta qualità e, in questo momento, è protagonista di uno sconto che, insieme al coupon del 20% (selezionabile direttamente su Amazon), la fa crollare a soli 31,19€.

Tutte le caratteristiche della centrifuga Moulinex

Dotato di un potente motore da 350 W, la centrifuga Moulinex frulla frutta, verdura e ghiaccio con una facilità sorprendente, trasformandoli in gustose bevande in pochi istanti. Le sue due velocità e la funzione Pulse consentono di adattare la velocità alle esigenze di ogni ricetta, garantendo risultati impeccabili, che si tratti di frullati cremosi o frappè ghiacciati. Grazie alla sua ampia apertura da 60 mm, è possibile inserire pezzi di frutta interi o di grandi dimensioni senza la necessità di tagliarli a pezzetti, rendendo il processo ancora più veloce e comodo.

Per quanto riguarda la pulizia, i suoi componenti sono rimovibili e lavabili in lavastoviglie, rendendo quest’ultima un gioco da ragazzi. Il raccoglitore di polpa da 950 ml consente di preparare frullati per tutta la famiglia in una sola volta, mentre il design compatto e moderno si integra armoniosamente in qualsiasi cucina.

Frutelia di Moulinex è il compagno perfetto per chi cerca un’alimentazione sana e gustosa, offrendo un’esperienza di frullatura impeccabile e senza stress.

Non perdere l’opportunità di goderti frullati deliziosi e nutrienti in modo semplice e veloce. Per completare il pacchetto, questa centrifuga vanta piedini antiscivolo per una maggiore stabilità, una pratica spatola inclusa per mescolare gli ingredienti, un coperchio con beccuccio versatore per un dosaggio facile e preciso.

Fai tua la centrifuga di Moulinex a soli 31,19€, ma non dimenticare di selezionare il coupon.

