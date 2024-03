SCONTO+COUPON per il Power Bank Magsafe Wireless!

Grazie a quest’offerta potrai ricaricare il tuo iPhone (e non solo) in modo semplice e immediato. Il power bank di INIU è dotato di una capienza di ben 6000mAh in una scocca davvero minuscola. La sua particolarità risiede nella possibilità di ricaricare wireless il tuo dispositivo, con certificazione Magsafe. E il suo prezzo originale di 29,99€ si trasforma e diventa di soli 22,39€ grazie allo sconto e al coupon del 20% su Amazon!

Tutte le caratteristiche del power bank Magsafe

Il design di questo power bank è sottile come uno smartphone e leggerissimo, il che lo rende l’accessorio perfetto per chi è sempre in movimento. Con una capacità di 6.000mAh, ti offre l’energia necessaria per ricaricare il tuo iPhone fino a due volte, ideale per viaggi, avventure o lunghe giornate in cui non puoi permetterti di rimanere senza batteria.

Un’aggiunta interessante è la base pieghevole che ti consente di appoggiare il dispositivo in modo stabile e sicuro, offrendoti una comoda visione senza affaticare le mani durante film o videochiamate.

Grazie alla tecnologia MagSafe, non è necessario togliere la custodia magnetica dal tuo iPhone per ricaricarlo. Il power bank è compatibile con questa tecnologia, garantendoti una ricarica senza problemi di sorta.

Inoltre, è dotato di sistema di protezione TempGuard 2.0, che monitora costantemente la temperatura di ricarica e gestisce la batteria del tuo iPhone in tempo reale, offrendoti la tranquillità di non rovinare nulla.

Ricarica il tuo dispositivo poggiando il power bank di INIU sul retro! Tutto questo a soli 22,39€ grazie allo sconto e al coupon del 20%.