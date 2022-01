Sconto SHOCK su Samsung Galaxy Buds2 (-36%)

Se sei alla ricerca del paio di wearable perfetto allora devi proprio starmi a sentire perché su Amazon si nasconde l'offerta che fa al caso tuo. Sembrano esser passate in sordina, ma le Samsung Galaxy Buds2 sono qui per stupirti e insomma, costano pochissimo! Grazie al ribasso del 36% risparmi più di cinquanta euro sul prezzo di listino e le rendi tue con appena 94,89€. Io se fossi in te non le perderei proprio di vista e sai perché? Sono eccezionali in tutto e per tutto.

Non conoscere le loro caratteristiche, tuttavia, è normale quindi continua a leggere per capire cosa ti stai perdendo. In anteprima, in ogni caso, ti faccio sapere che con le spedizioni Prime le ricevi a casa in uno o due giorni.

Samsung Galaxy Buds2: le wearable di cui hai bisogno

Disponibili in questa doppia colorazione bianca e nera, le Samsung Galaxy Buds2 urlano esperienza premium da tutti i pori. Non ti fanno mancare nulla ma di questo te ne rendi conto anche dalla loro estetica. Sicuramente hanno delle dimensioni ridotte e il case di ricarica è grande quanto una scatolina quindi in tasca, nella borsa o nello zaino non ti crea problemi.

Appartengono alla tipologia In ear e con le oro punte in silicone morbido non puoi avere dubbi sulla comodità e sulla stabilità. Per intenderci: non cadranno mai dalle tue orecchie ammesso che tu non le tolga con mano propria.

Parlando di cosa sono capaci, mi sembra riduttivo dirti che gli altoparlanti ti fanno sentire nel bel mezzo di un concerto ma è così. Non mancano all'appello la cancellazione attiva del rumore così come un audio bilanciato e la resistenza ad acqua e sudore che te le fa sfruttare anche mentre ti alleni. La chicca finale? La batteria che dura ore e ore per non farne mai a meno.

Acquista subito il tuo paio di Samsung Galaxy Buds2 su Amazon ad appena 94,89 euro.