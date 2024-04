Sconto SHOCK di 274€ su iPhone 15 256GB: il prezzo si FRANTUMA

Con uno sconto di 274€ immediato, finalmente l’acquisto di iPhone 15 diventa super accessibile. Potrai concederti il lusso di un melafonino di ultima generazione, risparmiando. Una condizione rara, considerando che gli smartphone Apple – i modelli più recenti – raramente è possibile averli con corpose riduzioni di prezzo.

Per approfittare di questa eccellente occasione eBay a tempo limitato, basta seguire queste istruzioni:

metti il prodotto nel carrello;

prima di completare l’ordine, inserisci il codice sconto ” PSPRAPR24 “.

Lo prendi a 834,99€ nell’edizione con 256GB di storage invece di 1109€. Inoltre, arriva a casa in modo rapido e gratuito, senza costi aggiuntivi. Sii veloce: la disponibilità residua è limitatissima.

Un’occasione più unica che rara, quasi 300€ di sconto per un prodotto di punta, che non ha rivali nel panorama degli smartphone attuali. Chi sceglie un device Apple lo fa per la qualità costruttiva, per l’hardware, ma – soprattutto – per il potentissimo software e per tutto l’ecosistema.

Difficilmente è possibile accedere ad affari di questo genere sulla più recente generazione. Quindi, l’unica cosa da fare è approfittarne. Metti nel carrello adesso il tuo iPhone 15 256GB e – prima di completare l’ordine – applica il codice sconto ” PSPRAPR24 “. Le spedizioni sono senza alzun costo aggiuntivo, il prodotto arriva a casa in modo rapido e gratuito, in pochissimo tempo. Fai in fretta però: le scorte sono già quasi finite!