Ecco come avere 60 euro di sconto su Realme GT 7 Pro 5G

A chi non piace risparmiare? Oggi Amazon ci dà l’opportunità di portare a casa lo smartphone Realme GT 7 Pro 5G con uno sconto di 60 euro. Come? Basta applicare il coupon disponibile nella pagina del prodotto e procedere all’acquisto.

Avrete immediatamente una riduzione di 60 euro sul prezzo del telefono. Sbarcato in Italia a fine novembre, il Realme GT 7 Pro 5G è uno smartphone di fascia alta che si distingue per le sue prestazioni eccezionali e le funzionalità avanzate.

Se stai cercando un dispositivo con un grande display da 6,78 pollici con risoluzione 2780 x 1264 pixel, frequenza di aggiornamento massima a 120 Hz e 512 GB di memoria e una batteria duratura, allora hai trovato il telefono ideale. Performante, dal design accattivante, lo puoi portare a casa a 819 euro, acquistandolo su Amazon.

Lo smartphone Realme GT 7 Pro 5G

Questo telefono è equipaggiato con un processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite, garantedo prestazioni elevate sia per l’utilizzo quotidiano che per le applicazioni più impegnative come i giochi. La memoria RAM disponibile nel modello n sconto è di 12 GB, mentre la memoria interna, come detto sopra, è di 512 GB.

Passiamo al comparto camera. La fotocamera principale è dotata di un sensore da 50 MP con stabilizzazione ottica (OIS) e supporta la registrazione video in risoluzione fino a 8K. Altro pro di questo smartphone è la batteria ha una capacità totale equivalente a circa 6.500 mAh, divisa in due celle da circa 3.250 mAh ciascuna, ed è supportata dalla ricarica rapida da 120W. Questo significa che puoi concederti lunghe sessioni d’uso senza preoccuparti della durata della batteria.

Il design dello smartphone Realme GT 7 Pro 5G è accattivante, con un vetro posteriore anti-riflesso e protezione schermo Gorilla Glass sul frontale. Il risultato è un telefono robusto ma elegante. Inoltre, lo smartphone dispone delle certificazioni IP68/IP69 per resistenza all’acqua e alla polvere.

Se siete alla ricerca di un top gamma sugli 800 euro, questa è la scelta migliore del momento, grazie al coupon disponibile su Amazon.