SCONTO PAZZESCO su questo ottimo Tablet da 11 pollici con 128GB (-160€)

Se sei rapido oggi puoi acquistare un tablet eccellente con un display generoso e un ottimo scomparto hardware a un prezzo davvero vantaggioso. Dunque vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il tablet Blackview Tab90 a soli 139,99 euro, invece che 299,99 euro. Per averlo a questo prezzo applica il coupon che vedi in pagina e inserisci il codice promozionale ADZIOZNE al momento del pagamento.

In questo modo potrai avere un risparmio pazzesco di ben 160 euro sul totale. Una promozione da non perdere per nessun motivo al mondo. Tra l’altro se preferisci hai la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Tablet potente ed economico solo su Amazon

Il tablet Blackview Tab90 si presenta con un bellissimo e generoso display da 11 pollici perfettamente visibile da qualsiasi angolazione e con una cornice sottile. È leggero e maneggevole. Gode di un sistema operativo basato su Android 14 che risulta estremamente fluido e intuitivo.

Possiede un processore Octa-core con 8 GB di RAM a disposizione +16 GB di RAM virtuali che potrai espandere e una memoria interna da 128 GB. Ha una doppia fotocamera con sensore frontale da 13 MP e posteriore da 8 MP. Inoltre gode di una super batteria da 8200 mAh in grado di durare a lungo e di ricaricarsi in fretta. Potrai avvalersi delle tecnologie WiFi e Bluetooth, nonché di una scheda Sim.

Fai presto perché questa promozione è destinata a durare poco tempo. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo tablet Blackview Tab90 a soli 139,99 euro, invece che 299,99 euro. Per averlo a questo prezzo applica il coupon che vedi in pagina e inserisci il codice promozionale ADZIOZNE al momento del pagamento. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.