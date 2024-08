SCONTO di oltre 72€ per la mitica tastiera Logitech G512, ora tua a 66€

Hai deciso di acquistare una tastiera che ti permetta di digitare più velocemente e giocare ai tuoi titoli preferiti al meglio? Allora dai un’occhiata a questa promozione pazzesca. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello la tastiera Logitech G512 a soli 66,49 euro, invece che 139 euro.

Potresti non visualizzarlo ma tieni presente che sul prezzo originale c’è uno sconto del 52% e quindi adesso avrai un risparmio di oltre 72 euro sul totale. Con questa fantastica tastiera USB, che potrai collegare a qualsiasi computer, puoi goderti una digitazione fluida e veloce facendo molta meno fatica.

Logitech G512: la tastiera USB delle meraviglie

A questo prezzo la tastiera Logitech G512 è sicuramente da prendere al volo, senza pensarci un attimo di più. Si presenta con un design full size e tasti retroilluminati con colorazione RGB. Potrai personalizzare ogni singolo tasto modificando gli effetti di illuminazione in uno spettro di circa 16 milioni di colori.

I tasti sono meccanici e hanno un feedback spettacolare e una risposta immediata. Inoltre è realizzata in lega di alluminio e magnesio per avere un corpo robusto ma nello stesso tempo leggero. Con il software dedicato, che puoi scaricare gratuitamente, avrai la possibilità di personalizzare diverse cose. E il cavo USB ti permette di collegarla a qualsiasi computer e di godere di una velocità eccellente.

Stai ancora leggendo? Non c’è più il tempo per farlo. Vai subito su Amazon e acquista la tua tastiera Logitech G512 a soli 66,49 euro, invece che 139 euro. Stai chiedendo quanto costi la spedizione sappi che non costa nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.