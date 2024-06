Sconto imperdibile: soundbar premium LG con MAXI-SCONTO da 500€ (-56%)

Oggi Amazon apre le danze con una bombetta davvero niente male: questa soundbar LG di fascia premium è in offerta con uno sconto di ben 500€. Normalmente l’LG S80QY la pagheresti quasi 900€, ma oggi è tua ad appena 399€. Davvero niente male, considerando che stiamo parlando di un prodotto completo, con tanto di subwoofer incluso progettato per farti sentire le vibrazioni dei bassi dentro il petto, proprio come nei migliori cinema.

L’LG S80QY è una soundbar dal design moderno e sobrio, con dimensioni di 39.4 x 2.5 x 5.3 pollici, adatta a TV da 50 pollici in su. La soundbar è dotata di una griglia in tessuto grigio che avvolge la parte anteriore e i lati, mentre i driver up-firing sono coperti da una griglia metallica circolare, conferendo un aspetto high-tech. La configurazione è semplice grazie alla presenza della porta HDMI eARC e del pass-through HDMI, che permettono una connessione diretta e di alta qualità.

Il sistema 3.1.3 della S80QY include nove driver che coprono sette canali, con tre canali frontali e tre canali Atmos. La presenza di un canale centrale up-firing migliora significativamente la chiarezza dei dialoghi, rendendo le voci nei film e nei programmi TV naturali e ben definite. L’effetto Dolby Atmos è evidente, con un suono che rimbalza dal soffitto per creare un’esperienza audio immersiva​.

E poi c’è il subwoofer: è da 8 pollici e aggiunge profondità e ricchezza al suono. Nel complesso, la qualità del suono è straordinaria, con il giusto dinamismo e un livello di profondità straordinario. Non farti assolutamente scappare questa offerta: acquista subito l’LG S80QY risparmiando 500€.