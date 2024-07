SCONTO FUORI di TESTA per questa chiavetta USB 3 in 1 da 256GB (19€)

Oggi ti segnalo un’incredibile promozione che ti permette di avere una USB super versatile, veloce e capiente a un prezzo minuscolo. Dunque fiondati subito su Amazon prima che l’offerta scada e metti nel tuo carrello questa chiavetta USB 3 in 1 da 256 GB a soli 19,99 euro, invece che 49,99 euro. Per averla a questo prezzo applica il coupon che vedi pagina e inserisci il codice promozionale VLV2BNL2 al momento del pagamento.

Sembra impossibile ma ti assicuro che è tutto vero, solo che devi essere davvero velocissimo perché sicuramente a un prezzo del genere andrà a ruba. D’altra parte siamo di fronte a una pendrive eccezionale a un costo irrisorio.

Chiavetta USB da 256GB con 3 connettori

Una delle caratteristiche sicuramente più interessanti di questa chiavetta USB sono i suoi tre connettori che ti permettono praticamente di usarla su qualsiasi device. Con l’interfaccia Type-A la puoi collegare ad esempio a un computer, con la Type-C agli smartphone Android e con il connettore Lightning la puoi usare su un iPhone.

Oltre alla sua grandissima versatilità gode di uno spazio di archiviazione da ben 256 GB e quindi praticamente è inesauribile. Ha una velocità di lettura fino a 80 MB/s e di scrittura fino a 40 MB/s. Un design leggero e compatto ed è molto resistente.

Si tratta davvero di un’occasione più unica che rara e quindi devi essere velocissimo. Dunque vai all’istante su Amazon e acquista la tua chiavetta USB 3 in 1 da 256 GB a soli 19,99 euro, invece che 49,99 euro. Per averla a questo prezzo ricordati di applicare il coupon in pagina e di inserire il codice promozionale VLV2BNL2 al momento del pagamento. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.