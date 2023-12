Sconto FUORI SCALA di eBay per Motorola moto g84 5G: occasione UNICA

Giusto in tempo per le vacanze di Natale hai a portata di mano una interessante offerta di eBay sul popolarissimo mediogamma Motorola moto g84 5G. Sfruttando immediatamente lo sconto scioccante del 25%, infatti, il device dell’azienda alata può essere tuo alla cifra ridicola di appena 225€ con tanto di consegna rapida e gratuita.

Motorola moto g84 5G ha decisamente tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze sotto tutti i punti di vista: è realizzato con materiali di buona qualità, ha un bel design e ruota attorno a una scheda tecnica decisamente convincente.

Il famosissimo mediogamma Motorola moto g84 5G crolla di prezzo su eBay: occasione d’oro

Lo smartphone Android monta un eccellente pannello pOLED da 6.55 pollici super smooth a 120Hz ideale per guardare tutti i video che vuoi ad altissima risoluzione, mentre sotto il cofano trova posto un potente processore octa core, un velocissimo modem 5G e una mega batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 30W.

Dual SIM, impermeabile, con NFC per i pagamenti contactless e con Android 13 a bordo, lo smartphone di Motorola è pronto per sorprenderti con foto e video ad altissima risoluzione grazie al modulo fotografico multiplo capeggiato da uno scioccante sensore principale da 50MP.

A queste condizioni è assolutamente impensabile non prendere in considerazione lo sconto del 25% su eBay per acquistare il mediogamma Motorola a un prezzo molto conveniente; se fai in fretta e non perdi altro tempo, inoltre, hai la certezza di riceverlo direttamente a casa in appena 48 ore e senza costi di spedizione extra.

