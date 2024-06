Sconto folle sulle cuffie JBL Tune 500: il prezzo crolla del 50%

Bassi potenti, design con cavo da 3.5mm e un design estremamente comodo. Le JBL Tune 500 sono delle ottime cuffie proposte ad un prezzo sfacciatamente basso: con lo sconto del 50%, oggi le paghi meno di 15€.

In pieno stile JBL, troviamo un suono armonioso, ma con una forte enfasi sul bassi. Amante di rap, house o pop? Queste cuffie allora sono decisamente perfette per te, grazie all’iconica tecnologia JBL Pure Bass, creata proprio per restituire bassi vibranti e potenti. Ma nessuna paura: queste cuffie se la cavano molto bene anche con alti e medi, garantendo una versatilità notevole e un’ottima esperienza d’ascolto anche con gli altri generi musicali.

Il design è leggero e pieghevole, rendendo le Tune 500 facili da trasportare e comode da indossare anche per lunghi periodi. I cuscinetti morbidi e l’archetto imbottito aumentano il comfort, mentre il cavo piatto anti-groviglio evita fastidiosi intrecci.

Le cuffie sono dotate di un microfono integrato e di un pulsante di controllo, che permettono di gestire facilmente chiamate e musica, oltre ad attivare assistenti vocali come Siri e Google Assistant.

Nel complesso, le JBL Tune 500 sono cuffie ultra-economiche, sì, ma anche di ottima qualità. Ti suggerisco di non perdere l’occasione di acquistarle ad un prezzo stracciato: l’offerta potrebbe terminare in qualsiasi momento…