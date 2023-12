SCONTO FOLLE per Street Fighter 6 (PS5)!

Street Fighter 6 rivoluziona l’esperienza di combattimento con un nuovo sistema altamente evoluto, basato su comandi moderni e classici. I comandi moderni sono intuitivi, mentre quelli classici offrono un controllo più profondo per i giocatori di vecchia data che hanno voglia di spolpare il titolo.

La novità principale è il Drive System, una meccanica di gioco che consente ai giocatori di accumulare il Drive Meter per eseguire mosse speciali uniche, il quale rende il titolo sicuramente più dinamico rispetto ai capitoli precedenti. Ad esempio, i giocatori possono utilizzare il Drive Meter per eseguire mosse speciali più potenti, ma anche per recuperare rapidamente la salute. Questo aumenta sicuramente la strategia in base alla tipologia di giocatore e alle preferenze personali!

Il gioco presenta tre avvincenti modalità: Fighting Ground per sfide online e offline, World Tour per una storia coinvolgente e Battle Hub come hub sociale per chat, sfide e tornei. Nella modalità World Tour, i giocatori possono esplorare Metro City in modo libero, accettando sfide da vari personaggi. I giocatori possono anche partecipare a tornei e guadagnare premi.

Graficamente impressionante, Street Fighter 6 utilizza l’esclusivo RE ENGINE di Capcom per una grafica realistica. Personaggi curati nei dettagli, movimenti fluidi e sfondi dettagliati creano un’atmosfera coinvolgente. Il sistema di gioco è progettato per offrire ai giocatori un’esperienza completa, che va dalla competizione online alle storie avvincenti e all’interazione sociale nel Battle Hub.