SCONTO FOLLE per questo Robot Aspirapolvere Lavapavimenti

Yeedi Vac 2 si presenta come un alleato multifunzione, essendo un robot aspirapolvere e lavapavimenti 2 in 1, progettato per offrire una pulizia completa ed efficace su ogni tipo di superficie. La sua potenza di aspirazione raggiunge 3000Pa, garantendo la rimozione dello sporco e delle macchie presenti su pavimenti in legno, piastrelle o laminato durante la pulizia simultanea.

Dotato di una tecnologia avanzata 3D per evitare ostacoli, Yeedi Vac 2 è in grado di navigare in modo intelligente, evitando oggetti comuni come scarpe, ciotole per animali domestici, giocattoli o calzini, senza necessità di rimuoverli preventivamente. Inoltre, la sua capacità di rilevare spazi stretti contribuisce a prevenire situazioni di blocco.

La mappatura visiva intelligente è un elemento distintivo di questo robot. Tracciando lo spazio come un GPS e identificando le stanze, il dispositivo pianifica un percorso di pulizia efficiente, assicurandosi di coprire ogni angolo del pavimento senza tralasciare nessun punto. Personalizzabile attraverso l’app Yeedi, il robot offre la flessibilità di suddividere e unire le stanze liberamente, regolare i livelli di aspirazione e flusso dell’acqua per affrontare tipologie diverse di sporco, selezionare la sequenza di pulizia desiderata, focalizzarsi su una stanza o un’area specifica, e molto altro ancora.

Per completare il pacchetto, il Yeedi Vac 2 è compatibile con la stazione di svuotamento automatico Yeedi, una soluzione intelligente che si occupa di svuotare automaticamente il cestino dell’aspirapolvere.

Non perdere quest’opportunità e fai tuo Yeedi Vac 2 a soli 159,99€, ma ricorda di selezionare l’esclusivo coupon di 140€ prima dell’acquisto!