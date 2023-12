SCONTO FOLLE per questa Stufetta Smart con il coupon di 64€!

Dotata di un sensore integrato, questa stufa consente di regolare la temperatura desiderata in modo automatico, creando un ambiente accogliente senza necessità di intervento manuale sulla stufa. Inoltre, è possibile migliorare la precisione della misurazione della temperatura ambiente collegando la stufa a un termoigrometro. Grazie all’app Govee Home, è possibile accendere o spegnere la stufa, regolare la temperatura e impostare il timer, persino quando ci si trova lontani da casa. La compatibilità con Alexa, Assistente Google e IFTTT consente di controllare la stufa tramite comandi vocali o con altri dispositivi intelligenti.

L’efficacia è garantita dalla tecnologia di riscaldamento ceramico PTC, che assicura un rapido riscaldamento dell’ambiente in pochi secondi. Tale tecnologia, oltre a garantire prestazioni elevate, si distingue per l’efficienza energetica, risultando superiore ad altre soluzioni di riscaldamento.

La sicurezza è una priorità con la stufa di GoveeLife che dispone di funzioni di protezione da surriscaldamento. Certificata UL 1278 e con uno spegnimento automatico dopo 24 ore di utilizzo continuo, questa stufa è ideale per ambienti con la presenza di bambini e animali domestici. Con caratteristiche versatili come l’oscillazione di 80°, il calore morbido, il timer, il blocco di sicurezza, la modalità Non disturbare e il cavo di alimentazione lungo 1,8 m, si adatta a ogni esigenza, offrendo comfort e praticità in ogni angolo della casa.