SCONTO FOLLE per lo Smart TV Samsung da 75" grazie al COUPON

Grazie al coupon eBay, il tuo salotto non sarà più lo stesso. Verrà infatti trasformato in una vera sala cinematografica dallo Smart TV Samsung QE75Q60CAU, caratterizzato da uno schermo da ben 75 pollici con risoluzione 4K! Tutto questo a soli 1012,71€ grazie al codice “PSPRFEB24” da inserire in fase di acquisto!

Tutte le caratteristiche dello Smart TV Samsung

Lo Smart TV di Samsung è dotato di tecnologia Quantum Dot che offre una gamma di colori 100% più ampia rispetto ai TV tradizionali, garantendo un’esperienza visiva straordinariamente ricca e coinvolgente.

Al tuo servizio, un’intelligenza artificiale avanzata rende l’utilizzo ancora più semplice e intuitivo. Grazie all’assistente vocale Bixby, puoi controllare il TV con la tua voce, mentre la funzione SmartThings ti consente di collegare e gestire tutti i tuoi dispositivi intelligenti con un unico telecomando.

Anche il comparto audio è al top grazie al sistema audio a 2 canali con una potenza di 20W. La tecnologia Dolby Digital Plus ti permette di vivere un’esperienza audio surround coinvolgente, avvolgendoti completamente in ogni suono.

Con una vasta gamma di connessioni, tra cui Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB e LAN, lo Smart TV si collega facilmente a Internet, ai tuoi dispositivi multimediali e alla tua rete domestica, garantendoti una connettività completa e senza limiti.

Il design elegante e raffinato, poi, ti permetterà di integrarlo perfettamente in qualsiasi ambiente. Il suo profilo sottile e le cornici minimaliste lo trasformano non solo in uno strumento di intrattenimento di alta qualità, ma anche in un vero e proprio elemento di design per il tuo spazio, potendo quindi lasciarlo acceso per far scorrere immagini o quant’altro.

Ti ricordiamo che per riuscire a far tuo l’ottimo Smart TV Samsung QE75Q60CAU a soli 1012,71€, dovrai inserire il coupon “PSPRFEB24” nel momento dell’acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.