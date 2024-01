SCONTO FOLLE per gli Auricolari Sony! (-53%)

Sony è sicuramente uno dei marchi più affidabili quando si parla di dispositivi audio. Le Sony WF-C500 ne sono una riconferma. Questi ottimi auricolari, dotati di suono di altissima qualità e resistenza al sudore e alla polvere, ti accompagneranno ovunque tu vada. Ora, grazie all’incredibile sconto del 53%, le potrai avere a soli 46,99€ invece dei classici 99,99€ di listino.

Sony WF-C500: gli auricolari di fascia alta crollano di prezzo

Con un design pensato per la comodità, i Sony WF-C500 si distinguono per la loro leggerezza e la forma arrotondata che si adatta in modo perfetto all’orecchio. La soluzione “Earhook” introduce un elemento innovativo, garantendo una vestibilità sicura e confortevole, persino durante l’attività sportiva.

La qualità del suono è potenziata dal Digital Sound Enhancement Engine (DSEE) di Sony, che mira a restituire una riproduzione fedele alla registrazione originale. L’app Headphones Connect offre ulteriore personalizzazione dell’audio in base alle tue preferenze, garantendo un’esperienza sonora su misura.

Il chip Bluetooth di alta qualità e il design ottimizzato dell’antenna assicurano una connessione stabile e priva di interruzioni. Facilitando l’associazione con dispositivi compatibili, Fast Pair per Android e Swift Pair per Windows 10 semplificano il processo di connessione degli auricolari.

La resistenza all’acqua con classificazione IPX4 protegge gli auricolari da schizzi e sudore, rendendoli adatti all’uso in qualsiasi condizione atmosferica. Per quanto riguarda l’autonomia, gli auricolari WF-C500 offrono 10 ore di riproduzione, un periodo che può essere esteso fino a 20 ore grazie alla custodia di ricarica. La funzionalità di ricarica rapida consente di ottenere 60 minuti di riproduzione con soli 10 minuti di carica.

Con gli auricolari Sony WF-C500, avrai un prodotto di altissima qualità, ora a soli 46,99€ invece degli originari 99,99€!

