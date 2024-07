SCONTO FOLLE: l'idropulitrice Bosch crolla a -109€ in meno!

Che tu sia un appassionato di auto, moto o giardinaggio, l’idropulitrice è l’alleato perfetto per pulire a fondo qualsiasi cosa ti si pari davanti. La protagonista di quest’offerta è proprio un’idropulitrice di Bosch: leader nel settore degli attrezzi da fai da te. Il suo nome è Bosch AdvancedAquatak 140 e il suo costo originario di 335,87€ è solo un brutto ricordo dato che potrai pagarla 225,99€!

Tutte le caratteristiche dell’idropulitrice Bosch

Parte della prestigiosa linea Advanced Bosch, progettata per soddisfare anche i giardinieri più esigenti, questa idropulitrice vanta caratteristiche eccezionali, come il motore da 2100 watt il quale genera un getto d’acqua incredibilmente potente e preciso, capace di rimuovere anche lo sporco più ostinato. Con una portata d’acqua di 450 litri all’ora, potrai pulire ampie superfici in modo rapido ed efficiente, risparmiando tempo e fatica.

Tra i vari accessori vi è l’ugello a ventaglio a getto variabile che ti permette di regolare il getto d’acqua in base alle tue necessità, passando da un potente getto diretto a un ventaglio più delicato, ideale per superfici più sensibili. L’ugello rotante, poi, è perfetto per rimuovere lo sporco incrostato da pavimenti, muretti e altre superfici dure. Inoltre, l’ugello ad alta pressione per il detergente, con un serbatoio da 550 ml, consente di pulire a fondo utilizzando il tuo detergente preferito.

Dentro all’idropulitrice stessa vi è un comparto integrato che ti permetterà di mantenere tutti gli accessori in ordine e a portata di mano. Infine, il suo tubo flessibile è lungo ben 8 metri, il ché renderà il lavoro ancora più agevole.

Non lasciarti scappare l’idropulitrice Bosch a questo prezzo: solo 225,99€, pagabili anche a rate con l’opzione Confidis!