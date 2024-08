SCONTO FOLLE di 185€ per questa LAVATRICE Smart (12Kg)

La tua vecchia lavatrice ha ormai tirato le cuoia? È il tuo giorno fortunato, dato che l’ottima Haier I-Pro Series 7 Plus passa dai classici 664,28€ ad appena 479,00€: tutto merito dello sconto a tempo Amazon! Scopriamo, ora tutte le sue peculiarità.

Tutte le caratteristiche della lavatrice

Parlando subito di potenza, la centrifuga arriva a 1400 giri al minuto, garantendo un’asciugatura rapida ed efficace e riducendo i tempi necessari per stendere o passare i capi in asciugatrice.

Appartenente alla classe A, consuma fino al 51% in meno di energia rispetto ai modelli di classe G, contribuendo a ridurre sensibilmente i costi delle bollette e limitando l’impatto ambientale.

La sua natura smart prende vita con la sua app hOn, grazie alla quale puoi monitorare e controllare la lavatrice direttamente dal tuo smartphone. Hai la possibilità di avviare un ciclo di lavaggio ovunque tu sia, seguire l’avanzamento e ricevendo notifiche quando il bucato è pronto.

E per garantire che la lavatrice rimanga sempre pulita e igienizzata, Haier ha introdotto Smart Dual Spray: un sistema di pulizia automatico che si attiva alla fine di ogni ciclo, rimuovendo i residui di detersivo e prevenendo la formazione di muffe e batteri. In questo modo, la lavatrice non solo si mantiene in condizioni ottimali, ma assicura anche un ambiente igienico per i tuoi capi.

Infine, citiamo anche la funzione I-Refresh che utilizza il vapore per rinfrescare i capi, eliminando allergeni e riducendo le pieghe.

Non perdere questa incredibile occasione e fai tua la lavatrice Haier a 479,00€, risparmiando ben 185,28€!