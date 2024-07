SCONTO FOLLE di -140€ per l'aspirapolvere 2-in-1 di Tineco!

Affrettati! L’Amazon Prime Day sta per finire e con lui un’offerta imperdibile: Tineco PURE ONE X Pet a soli 159,00€. Potrai trasformarlo da aspirapolvere potente a pratico strumento portatile per una pulizia impeccabile anche negli spazi ristretti. Il trucco sarà quello di selezionare il coupon esclusivo cliccando sul box.

Tutte le caratteristiche dell’aspirapolvere 2-in-1 di Tineco

Questo aspirapolvere è davvero all’avanguardia. Grazie alla tecnologia iLoop, è in grado di riconoscere automaticamente la quantità di polvere e sporco, regolando la potenza di aspirazione in modo efficiente, permettendo una pulizia più efficace e risparmiando energia. Inoltre, le sue luci a LED integrate illuminano le zone più nascoste, assicurando che non sfugga nemmeno una briciola.

La spazzola anti-groviglio, poi, è un vero toccasana per chi ha animali domestici, aspirando efficacemente i peli degli animali senza rimanere impigliati nella spazzola, garantendo prestazioni sempre ottimali.

Il tutto è contenuto in un corpo che pesa appena 1,4 kg, il quale si trasforma rapidamente in un pratico aspirapolvere portatile, perfetto per pulire mobili, scale, materassi e angoli difficili da raggiungere.

Con una singola carica, può offrire fino a 45 minuti di autonomia, sufficienti per pulire a fondo tutta la casa. E nonostante la sua potenza di aspirazione eccezionale, è sorprendentemente silenzioso, rendendolo perfetto per l’uso in qualsiasi momento della giornata senza disturbare nessuno.

Infine, per svuotare la pattumiera basterà premere un pulsante e il contenitore si apre automaticamente, senza sporcarti le mani.

Pulisci casa tua in un istante con l’aspirapolvere Tineco PURE ONE X Pet a soli 159,00€. Pensa che il prezzo originale si attesta sui 299,00€!