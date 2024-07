SCONTO FOLLE del -52% per questo microonde Samsung!

L’Amazon Prime Day è finito, ma gli sconti folli a quanto pare no! A questo giro, abbiamo un ribasso irresistibile per chiunque non avesse ancora un microonde. Il Samsung MG23K3614AW/EG è protagonista di uno sconto corposissimo del -52%, il quale lo fa passare dagli originari 227,59€, a costare solo 109,00€!

Tutte le caratteristiche del microonde Samsung

Con il suo grill di grandi dimensioni, che garantisce una doratura uniforme, questo microonde è perfetto per gratinare le lasagne, scaldare la pizza o preparare deliziose grigliate.

E il suo interno rivestito in ceramica smaltata, oltre ad essere estremamente resistente ai graffi, rende la pulizia un compito semplice e veloce: basta passare un panno umido per rimuovere ogni residuo di cibo.

Sul frontale sono posti tutti i controlli, con il pannello di controllo elettronico semplice da utilizzare, grazie alle manopole che permettono di regolare con precisione il tempo di cottura in incrementi di 5 secondi.

Ovviamente, non sarebbe un vero microonde se mancasse il piatto girevole il quale, viste le sue generose dimensioni, offre spazio sufficiente per riscaldare piatti di ogni forma e dimensione. Non dovrai più preoccuparti di trovare contenitori adatti alle dimensioni del forno, poiché il piatto girevole è progettato per accogliere anche i piatti più ingombranti.

E nonostante questo, il forno ha un design compatto che lo rende adatto anche per chi ha già tanti elettrodomestici. Inoltre, la sua eleganza e funzionalità lo rendono un elemento d’arredamento che si integra perfettamente in ogni cucina.

Scopri la comodità di avere un microonde di altissima qualità con soli 109,00€, grazie allo sconto Amazon del -52%!