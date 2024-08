SCONTO FOLLE del 41% per le CUFFIE Sennheiser di prima classe!

Quando si parla di cuffie e dispositivi audio, Sennheiser rientra tra quelle aziende che crea dispositivi pensati per gli appassionati del settore e la qualità ne è un esempio. Praticamente tutti gli streamer di successo utilizzano un paio di Sennheiser e, grazie al ribasso del 41%, potrai anche tu prenderne un paio. Parliamo delle Sennheiser HD 599 che, dai classici 189,04€ di listino, crollano a soli 99,99€!

Tutte le caratteristiche delle cuffie Sennheiser

Il motivo per cui molti streamer professionisti scelgono le HD 599 non si limita solo alla qualità del suono. Queste cuffie offrono un comfort impareggiabile, essenziale durante le lunghe sessioni di streaming, e la loro versatilità le rende perfette per gestire diverse configurazioni e dispositivi.

Parlando della qualità sonora, sotto ai padiglioni vi sono i rinomati trasduttori Sennheiser con bobine in alluminio, i quali annullano la distorsione, permettendoti di apprezzare ogni sfumatura sonora!

Ritornando un attimo a parlare di comfort, i padiglioni in morbido velluto accarezzeranno le tue orecchie, mentre l’archetto imbottito distribuisce il peso in modo uniforme, evitando qualsiasi fastidio. E a differenza delle cuffie chiuse, che possono creare un effetto di “vuoto”, l’architettura aperta di questo modello ti permette di ascoltare la musica in modo più naturale e coinvolgente.

Grazie ai due cavi inclusi, uno da 3 metri con jack da 6,3 mm e uno più corto da 1,2 metri con jack da 3,5 mm, puoi collegarle a qualsiasi dispositivo tu voglia, dal tuo PC al tuo smartphone, rendendole perfette per ogni occasione.

Grazie alla qualità audio superiore delle Sennheiser HD 599, la tua musica, i tuoi film e i tuoi videogiochi acquisiranno una nuova dimensione. Prendile ora a soli 99,99€ anziché gli originari 189,04€!