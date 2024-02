SCONTO FOLLE del 37% per lo Smartwatch Garmin con GPS!

Uno smartwatch è molto più che un semplice orologio. Questo può essere il tuo migliore amico, specialmente dal momento in cui sei uno sportivo! E Garmin Venu Sq ha tutte le caratteristiche migliori, tra cui il GPS integrato. In questo momento è scontato del 37%, arrivando a costare solo 125,00€.

Tutte le caratteristiche di Garmin Venu Sq

Ascolta il tuo corpo e prenditi cura di te stesso con il Garmin Venu Sq, un concentrato di tecnologia progettato per migliorare il tuo stile di vita e il tuo benessere complessivo. Grazie alla funzione BODY BATTERY, monitori i tuoi livelli di energia per capire quando è il momento di allenarsi e quando è necessario concedersi del riposo. Inoltre, il monitoraggio costante della frequenza cardiaca al polso, del sonno e della saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2) fornisce un quadro completo del tuo stato di salute, consentendoti di prendere decisioni informate per migliorare il tuo benessere.

Avrai poi accesso a una vasta gamma di allenamenti precaricati, tra cui cardio, yoga, pilates e forza funzionale, per adattare il tuo regime di fitness alle tue esigenze e obiettivi personali. Inoltre, l’app Garmin Connect ti permette di scaricare gratuitamente nuovi allenamenti e creare piani personalizzati, offrendoti un’esperienza di allenamento su misura e altamente efficace.

Resta sempre connesso e aggiornato grazie alle notifiche di chiamate, messaggi e email direttamente sul tuo orologio, che ti consentono di rimanere in contatto con il mondo esterno anche durante l’attività fisica o durante il riposo. Con Garmin Pay, poi, potrai effettuare pagamenti contactless in modo rapido e sicuro direttamente dal tuo smartwatch, rendendo il tuo stile di vita ancora più pratico e conveniente.

Fai tuo lo smartwatch Garmin Venu Sq a soli 125,00€ grazie allo sconto del -37%.

