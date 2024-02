Sconto FOLLE: -80% per questa aspirapolvere senza fili

Stai cercando un elettrodomestico che ti permetta di semplificare la pulizia nella tua routine quotidiana, l’aspirapolvere senza fili Yisora in sconto dell’80% fa proprio al caso tuo! Il modello ti permette di alleggerire il peso delle faccende domestiche quotidiane, rendendolo un regalo perfetto per la famiglia e gli amici. Dotato di un potente motore da 175 W, offre un’aspirazione forte fino a 20 Kpa, ideale per pulire efficacemente pavimenti e tappeti a pelo corto.

Sconto da Black Friday: aspirapolvere senza fili Yisora

La batteria ricaricabile da 2200 mAh ti garantisce fino a 40 minuti di autonomia ininterrotta, consentendoti di pulire l’intera casa senza interruzioni, in meno di una sola ora. Non meno importante, puoi scegliere tra due modalità di alimentazione: la modalità standard offre un’aspirazione di 15Kpa con 40 minuti di autonomia, ideale per raccogliere peli di animali domestici e residui di sporco come briciole e polvere, mentre la modalità massima offre un’aspirazione di 20KPa con 25 minuti di autonomia, perfetta per raccogliere minuziosamente anche lo sporco più difficile da catturare. Dunque, si tratta di un’aspirapolvere ideale da utilizzare in ogni stanza, anche in cucina e in camera da letto!

Da menzionare anche il fantastico sistema di filtrazione ad alta efficienza, a 5 stadi, in grado di catturare il 99% della polvere microscopica, proteggendo il motore e mantenendo la casa pulita e sana per la tua famiglia. Un aspetto nonna poco, specie se in famiglia hai qualcuno di sensibile alla polvere, o magari allergico alle piccole particelle che si accumulano normalmente in casa. Inoltre, la testa da pavimento flessibile con LED illumina gli angoli bui e facilita la pulizia delle aree difficili da raggiungere. Con Yisora N300, la pulizia diventa più semplice ed efficiente che mai. Porta a casa l’aspirapolvere finché sei ancora in tempo!

