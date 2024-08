SCONTO FOLLE di 190€ per questo mini PC con i7, 32GB di RAM e SSD da 1TB

Se fai presto oggi puoi portarti a casa un piccolo computer molto potente a un prezzo decisamente vantaggioso. Dunque prima che sia tardi vai su Amazon e metti nel tuo carrello questo mini PC a soli 380 euro circa, invece che 569,99 euro. Per averlo a questo prezzo applica il coupon che vedi in pagina e inserisci il codice promozionale A9DDJC5T al momento del pagamento.

Così facendo puoi avvalerti di uno sconto esagerato di 150 euro, più un ulteriore ribasso del 7% per un risparmio totale di quasi 190 euro. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Mini PC potentissimo a prezzo invisibile

Il rapporto qualità prezzo di questo mini PC è davvero incredibile. Grazie al suo potente processore Intel Core i7 di 11ª generazione con una frequenza massima da 4,80 GHz, supportato da ben 32 GB di RAM, ti garantirà performance eccezionali. Inoltre è dotato del sistema operativo Windows 11, veloce e intuitivo.

Possiede un SSD da 1 TB dove potrai archiviare tutto quello che desideri senza fare sacrifici. È dotato di 4 porte USB con interfaccia 3.0 per trasferimenti veloci, due porte HDMI e una porta Type-C per collegare più monitor contemporaneamente, un ingresso per cavo LAN e uno per cuffie e microfono.

Siamo davvero di fronte a un’offerta bomba per cui non rischiare di perderla. Fiondati su Amazon e acquista il tuo mini PC a soli 380 euro circa, invece che 569,99 euro. Ricordati che per averlo a questo prezzo devi applicare il coupon che vedi in pagina e inserire il codice promozionale A9DDJC5T al momento del pagamento. Se concludi l’ordine ora lo riceverai a casa tua in pochi giorni senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.