Sconto ESAGERATO di eBay per Motorola Moto e13: oggi costa SOLO 80€

Il weekend non potrebbe partire con una migliore offerta su eBay: il budget phone Motorola Moto e13 è in sconto a un prezzo che non ha assolutamente rivali. Con uno sconto del 38%, infatti, quest’oggi ti bastano appena 80€ per stringere tra le mani uno smartphone molto valido.

Nonostante il costo evidentemente molto economico e alla portata di tutti, il device di Motorola ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze quotidiane: è ideale per telefonare, navigare in rete, ascoltare la musica, guardare video e molto altro ancora.

Motorola Moto e13 è in offerta su eBay a un prezzo molto economico: offerta shock

Motorola Moto e13 monta un bel pannello ampio e spazioso da 6.5 pollici con risoluzione HD+, una fotocamera frontale per selfie di buona qualità e un sistema speaker stereo per ascoltare musica ad alta volume senza distorsioni.

Come se non bastasse, il telefono di Motorola è alimentato da una mega batteria da 5000 mAh mentre sul retro è presente una fotocamera doppia con un sensore principale da 13 MP per foto e video ad altissima risoluzione.

Prendi al volo il telefono economico di Motorola ora che è in super offerta su eBay; ti arriva direttamente a casa in pochissimo tempo e senza costi di spedizione extra.

