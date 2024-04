Sconto di 100€ sulla Fat Tire Mountain E-Bike Lankeleisi

Non c’è nulla di più bello di potersi perdere nell’esplorare i sentieri montani e i percorsi fuoristrada, in piena campagna, con una bicicletta perfetta a un prezzo super in ribasso. La Fat Tire Mountain E-Bike Lankeleisi, in tal caso, è proprio ciò che fa per te! E la buona notizia è che puoi portartela a casa con uno sconto incredibile di 100€! Acquistala ora a soli 1.499,00€ invece di 1.599,00€. Si tratta di un’occasione incredibile che ti invitiamo a sfruttare quanto prima!

Paga in 3 rate a tasso zero il tuo acquisto!

Ma ti spieghiamo perché si tratta di un modello top di gamma davvero incredibile, entrando nel dettaglio. La Fat Tire Mountain E-Bike Lankeleisi è progettata per affrontare i terreni più impegnativi grazie ai suoi pneumatici spessi da 26 x 4.0 pollici. Questi pneumatici non solo offrono un’eccellente trazione su terreni sconnessi, ma riducono anche le vibrazioni durante la guida, garantendo un’esperienza più confortevole e sicura anche dopo ore e ore.

Inoltre, grazie ai freni a disco meccanici anteriori e posteriori da 180 mm, questa mountain e-bike offre una potente forza frenante in qualsiasi condizione. Non da meno la batteria al litio rimovibile assicura un’autonomia eccezionale, consentendoti di pedalare fino a 105 km con una sola carica nella modalità pedalata assistita. Una caratteristica che, se sei uno sportivo, può fare la differenza per le tue prestazionI!

Il display intelligente a LED, invece, fornisce tutte le informazioni di cui hai bisogno durante la guida, inclusa la velocità, la durata della batteria e la distanza percorsa.

Inoltre, l’80% della bici è preassemblato, rendendo il montaggio semplice e veloce. Non lasciarti sfuggire questa incredibile opportunità di acquistare la tua mountain e-bike di alta qualità a un prezzo conveniente. Acquistala ora e inizia a esplorare la natura con stile e comfort senza pari!